Словацкий энергооператор SPP: транзит газа не из РФ будет намного дороже

Любые альтернативы российскому газу, поставки которого осуществлялись в Словакию через территорию Украины и с сегодняшнего дня, 1 января, приостановились, выйдут словацкому государству значительно дороже.
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