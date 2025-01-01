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Словацкий энергооператор SPP: транзит газа не из РФ будет намного дороже

Словацкий энергооператор SPP: транзит газа не из РФ будет намного дороже

Любые альтернативы российскому газу, поставки которого осуществлялись в Словакию через территорию Украины и с сегодняшнего дня, 1 января, приостановились, выйдут словацкому государству значительно дороже.

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