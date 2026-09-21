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«Амкал» против «БроукБойз», 2Drots – «Народная Команда». Расписание 5-го тура Кубка Лиги

Расписание 5-го тура группового этапа первого дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги, 5-й тур 24 сентября, четверг ФК «10» – «СиндЕкат».

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