Крановщик БоАЗ пожаловался в прокуратуру на отсутствие премии и был уволен

В редакцию NGS24.RU обратился крановщик Богучанского алюминиевого завода Алексей Анохин. По его словам, этой осенью всем рабочим завода велели привиться от гриппа и предупредили: кто привьется — получит премию, кто не привьется — не получит.
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