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235-й гарнизонный суд в последние несколько недель превратился в самое страшное место для высокопоставленных военных.

235-й гарнизонный суд в последние несколько недель превратился в самое страшное место для высокопоставленных военных.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЕЖЕДНЕВНО САЖАЮТ ПО ГЕНЕРАЛУ: СКОЛЬКО ЕЩЁ БОЛЬШИХ ЗВЁЗД В "СЕКРЕТНЫХ ПАПКАХ" ПРИГОЖИНА В среду, 22 мая, был задержан уже четвёртый по счёту высокопоставленный военный чиновник – начальник Главного управления связи Минобороны в ранге замглавы Генштаба Вадим Шамарин.

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