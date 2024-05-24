235-й гарнизонный суд в последние несколько недель превратился в самое страшное место для высокопоставленных военных.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЕЖЕДНЕВНО САЖАЮТ ПО ГЕНЕРАЛУ: СКОЛЬКО ЕЩЁ БОЛЬШИХ ЗВЁЗД В "СЕКРЕТНЫХ ПАПКАХ" ПРИГОЖИНА В среду, 22 мая, был задержан уже четвёртый по счёту высокопоставленный военный чиновник – начальник Главного управления связи Минобороны в ранге замглавы Генштаба Вадим Шамарин.