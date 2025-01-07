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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» вновь попытается подписать Трента зимой. Клуб уверен в переходе защитника «Ливерпуля» летом, но надеется осуществить его в ближайшее время

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев на сумму около 15 млн евро за переход защитника зимой.

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