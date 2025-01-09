Трамп намерен приобрести Гренландию: Дания обдумывает ответ США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о серьезных намерениях приобрести Гренландию. Дания, обеспокоенная возможными последствиями для отношений с Соединенными Штатами, продолжает обдумывать ответ на предложение.
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