Оптимизация для каждого абонента: T2 запустил ИИ для повышения скорости мобильного интернета

Новая технология анализирует нагрузку на сеть, качество сигнала и возможности смартфонов, после чего автоматически корректирует параметры передачи данных Российский оператор связи T2 начал использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически настраивает параметры сети для каждого абонента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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