Оптимизация для каждого абонента: T2 запустил ИИ для повышения скорости мобильного интернета

Новая технология анализирует нагрузку на сеть, качество сигнала и возможности смартфонов, после чего автоматически корректирует параметры передачи данных Российский оператор связи T2 начал использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически настраивает параметры сети для каждого абонента.