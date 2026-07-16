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Оптимизация для каждого абонента: T2 запустил ИИ для повышения скорости мобильного интернета

Оптимизация для каждого абонента: T2 запустил ИИ для повышения скорости мобильного интернета

Новая технология анализирует нагрузку на сеть, качество сигнала и возможности смартфонов, после чего автоматически корректирует параметры передачи данных Российский оператор связи T2 начал использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически настраивает параметры сети для каждого абонента.

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