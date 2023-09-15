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Фотовыставка "Человек труда" продолжает свою работу на "Улице Дальнего Востока"

Фотовыставка "Человек труда" продолжает свою работу на "Улице Дальнего Востока"

Масштабная выставка медиа-проекта "Человек труда" (6+) открылась рядом с павильоном Приморского края на "Улице Дальнего Востока" (6+) на острове Русском 11 сентября 2023 года.

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