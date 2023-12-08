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Памфилова рассказала о готовности к президентским выборам

Памфилова рассказала о готовности к президентским выборам

По ее словам, в 7 регионах РФ предлагается разрешить голосование на придомовых территориях К предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

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