Памфилова рассказала о готовности к президентским выборам

По ее словам, в 7 регионах РФ предлагается разрешить голосование на придомовых территориях К предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
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