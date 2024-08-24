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Опубликованы документы о планах Великобритании и Франции начать войну против СССР

Опубликованы документы о планах Великобритании и Франции начать войну против СССР

В начале 1940 года Великобритания и Франция планировали начать войну против СССР, нанеся удар из Финляндии и со стороны Кавказа, создав при этом "национальное русское правительство" – соответствующие данные получила советская военная разведка.

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