Опубликованы документы о планах Великобритании и Франции начать войну против СССР

В начале 1940 года Великобритания и Франция планировали начать войну против СССР, нанеся удар из Финляндии и со стороны Кавказа, создав при этом "национальное русское правительство" – соответствующие данные получила советская военная разведка.
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