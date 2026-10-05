Где смотреть Гран-при Сингапура-2026, Формула-1 онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 17-й этап 77-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Сингапура. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 9 октября Практика: 11:30 – 12:30 Квалификация к спринту: 15:30 – 16:14 Суббота, 10 октября Спринт: 12:00 – 13:00 Квалификация: 16:00 – 17:00 Воскресенье, 11 октября Гонка: 15:00 Где смотреть Гран-при Сингапура-2026? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.