Марине Поповой грозит 7 лет колонии по делу Парку угольщиков

Сегодня на заседании суда прокурор запросил реальное лишение свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 7 лет для председателя комитета городского хозяйства Читы Марины Поповой по делу Парка угольщиков, сообщил ZAB.
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