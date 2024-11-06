Приложение для борьбы с дронами «Радар. НФ» удалили из GooglePlay

Мобильное приложение «Радар. НФ» продолжает свою работу, несмотря на удаление из Google Play. Согласно заявлению руководителя проекта Михаила Камышева, приложение доступно в RuStore, AppGallery и Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии