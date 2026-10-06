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Царьград

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В Новосибирской области введут штрафы до 200 тысяч за склонение к аборту

В Новосибирской области введут штрафы до 200 тысяч за склонение к аборту

Новосибирский минздрав подготовил законопроект о штрафах за уговоры, подкуп или шантаж с целью склонения женщины к аборту, а глава регионального отделения «Союза отцов» Сергей Майоров назвал такие меры недостаточными и предложил ввести уголовную ответственность.

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