БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

Российские источники сообщили, что ночью 17 января по приказу главы Минобороны РФ Андрея Белоусова был нанесен необычный удар по Одесской области, в результате которого колонна с румынскими наемниками утонула.

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