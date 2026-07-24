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Царьград

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Пособия почётным гражданам и учителям: беззаявительный порядок с 2027 года

Пособия почётным гражданам и учителям: беззаявительный порядок с 2027 года

С 1 января 2027 года в Свердловской области вводится беззаявительный порядок назначения пособий для ряда категорий граждан.

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