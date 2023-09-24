Пища, которая способствует старению

Карпов Илья

Ну, что говорить о фальсифицированных продуктах. Они практически везде. Все пушено на самотек. Задолбали эти ТУ (технические условия), когда в производстве продукта разрешена полная вакханалия. Когда-то слышал песню, как повар придумал ужин - "Немножко крупы перловой, немножко коры дубовой, немножко болотной тины, немножко дорожной пыли - солдат не умрет голодным." Вот и у нас такие продукты. Вообще надо понимать причину старения нашего организма, а она тесно связана с состоянием ПЕЧЕНИ. Ну, о механизме я много раз писал, но заинтересованных не нашел (хотя были специалисты в геронтологии, кто высоко оценил теорию, но они сами бедствовали) Значит это нам и не нужно. Будем ждать и покупать лекарства, которые придумают специалисты из Гарварда ( как обычно - ПНРИХОДИТЕ К НАМ КНЯЖИТИ). Ну, да Бог с этим. Я хотел сказать о другом. Попытаюсь очень кратко. В нашем организме есть дневной и ночной режим биохимии. Днем мозг, с его альфа, бета и гамма- ритмами влияет на внутренние органы, а вот ночью все меняется (ну и волны -дельта, тета). Т.е. Внутренние органы для своей регулировки работы используют СВОИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗОНЫ МОЗГА (пока так в теории). Представим, что, нервные клетки в такой зоне оказались в перевозбужденном состоянии еще днем, а значит, НОЧЬЮ ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ С ОШИБКАМИ. Сюда можно добавить и сонное состояние, когда мы начинаем принимать пищу и нарушения от принудительного просыпания (от звонка будильника) и пр., когда организм не закончил переходы с волнами мозга. Это все и будет двигать нас к болезням и старости, уже не взирая на характер принимаемой пищи. Думать у нас уже некому.