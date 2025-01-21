Царьград Коллаж Царьграда "Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать.
"Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать
Комментарии
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Игорь Максаков
А он про него и не знал, ему оно наХ нужно? Он обычный пиарщик с глуповатым лицом.
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21 час.
W
Walery
Что лицо у Федорова глуповатое... эт точно, хорошо заметили! По этому федорову осиновый кол уже дожидается...
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19 час.
ВераВерная
Правильно, правильно, таких как Фёдоров, надо "раскулачивать" на всех ресурсах. Явно проплаченный лоббист, в упор не хочет видеть статистики по преступлениям в РФ. Всё в пользу диаспор переворачивает. Мигранты у него белые и пушистые все, и жить, оказывается, с ними безопаснее, чем с нашими русскими. А где этот Фёдоров с ними пересекался-то? Живёт на Рублёвке, и на мир смотрит из окна дорогого внедорожника, а в Думе по коврам ходит, он бы проехал на окраины Москвы, да пожил бы в микророайоне, где этими мигрантами целые многоквартирные дома заняты. Вот тогда бы перестал пальцы гнуть в их сторону.
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15 час.
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