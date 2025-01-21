"Охотник на маньяков" вывел на чистую воду депутата. Потому что не надо было врать

ВераВерная

Правильно, правильно, таких как Фёдоров, надо "раскулачивать" на всех ресурсах. Явно проплаченный лоббист, в упор не хочет видеть статистики по преступлениям в РФ. Всё в пользу диаспор переворачивает. Мигранты у него белые и пушистые все, и жить, оказывается, с ними безопаснее, чем с нашими русскими. А где этот Фёдоров с ними пересекался-то? Живёт на Рублёвке, и на мир смотрит из окна дорогого внедорожника, а в Думе по коврам ходит, он бы проехал на окраины Москвы, да пожил бы в микророайоне, где этими мигрантами целые многоквартирные дома заняты. Вот тогда бы перестал пальцы гнуть в их сторону.