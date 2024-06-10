Будет ли второй Карибский кризис: российский флот уже на Кубе

Возглавляющий отряд Северного флота МО РФ фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу. СМИ моментально провели параллели с так называемым Карибским кризисом 1961 года, когда весь мир стоял на пороге ядерной угрозы.
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