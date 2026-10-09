В Сортавале прошел рейд, который выявил нарушения ПДД среди несовершеннолетних

В Сортавале усилен контроль за электросамокатчиками: второй рейд выявил нарушения среди несовершеннолетних Сортавала, [дата] – В целях профилактики нарушений правил дорожного движения, связанных с эксплуатацией электросамокатов, сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым