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лина любимцева

А Бидон, будучи президентом США - БЕРЕТ ВЗЯТКИ ОТ УКРАИНЫ!! Поскольку его сыну-наркоману нужны деньги НА НАРКОТУ!! Этот сын-наркоман засыпал наркотой весь Белый Дом, который и так был всегда преступным и грязным притоном, а теперь стал еще и омерзительным, совсем даже НЕ "БЕЛЫМ"!!