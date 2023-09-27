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Трампа признали виновным в мошенничестве

Трампа признали виновным в мошенничестве

Нью-йоркский суд постановил, что бывший президент США Дональд Трамп неоднократно совершал мошенничество.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А Бидон, будучи президентом США - БЕРЕТ ВЗЯТКИ ОТ УКРАИНЫ!! Поскольку его сыну-наркоману нужны деньги НА НАРКОТУ!!  Этот сын-наркоман засыпал наркотой весь Белый Дом, который и так был всегда преступным и грязным притоном, а теперь стал еще и омерзительным, совсем даже НЕ &quot;БЕЛЫМ&quot;!!
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