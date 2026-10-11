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'Other Mommy' tops North American box office with $27.5M

Jessica Chastain's "Other Mommy" is the No. 1 movie in North America, earning $27.5 million in receipts this weekend, BoxOfficeMojo announced Sunday.

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