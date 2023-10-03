Вадим Артемов: На Дону в армию призовут около 4000 человек

С 1 октября в Ростовской области началась осенняя призывная кампания. На Дону в ряды российской армии и флота будут направлены порядка четырех тысяч призывников, что соответствует прошлогодним показателям.
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