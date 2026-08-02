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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7.30 – Леброн Джеймс станет пятикратным чемпионом НБА до окончания карьеры

Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса выиграть пятый титул НБА до окончания карьеры. Этим летом 41-летний форвард подписал с «Филадельфией» контракт на два года.

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