Прыгун в воду Кузнецов получил травму колена за десять дней до чемпионата Европы и завоевал серебро

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов получил травму колена за десять дней до старта чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, где в паре с Никитой Шлейхером завоевал серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.