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Прыгун в воду Кузнецов получил травму колена за десять дней до чемпионата Европы и завоевал серебро

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов получил травму колена за десять дней до старта чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, где в паре с Никитой Шлейхером завоевал серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

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