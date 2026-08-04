Прыгун в воду Кузнецов получил травму колена за десять дней до чемпионата Европы и завоевал серебро

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов получил травму колена за десять дней до старта чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, где в паре с Никитой Шлейхером завоевал серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
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