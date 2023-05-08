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Бойцы железнодорожных войск ЗВО поздравили 99-летнего ветерана Калинина и прокатили его на спецпоезде «Волга»

Бойцы железнодорожных войск ЗВО поздравили 99-летнего ветерана Калинина и прокатили его на спецпоезде «Волга»

Кадры поздравления с Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Калинина военнослужащими спецпоезда «Волга» железнодорожных войск Западного военного округа, выполняющими задачи специальной военной операции показало Минобороны.

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