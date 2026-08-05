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Защитник «Монреаля» Зекай интересен «Филадельфии» и «Калгари». У него 416 минут штрафа в 230 играх в регулярках НХЛ

Защитник «Монреаля» Арбер Зекай интересен другим командам НХЛ.  Как сообщает Montreal Gazzette, 25-летним игроком интересуются «Калгари» и «Филадельфия», причем «Флэймс» обозначали это еще по ходу прошлого сезона.

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