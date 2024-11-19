Пенсионный отдых даже не светит: почему миллионам предпенсионерам придется работать – пенсии не дождутся и в 60 Ольга БезродняяОбстановка с инфляцией может заставить миллионы пенсионеров и предпенсионеров продолжить работать.
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