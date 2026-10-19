Под капотом — V8 объёмом 427 кубических дюймов, почти семь литров. Владелец записал его звук и рассказал, что зимой собирается заменить старый двухступенчатый автомат на механику: об этом давно мечтал его дед.
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