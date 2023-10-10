"Значит, опять Берлин". Тигран Кеосаян "расшифровал" ответ Владимира Путина на вопрос об условиях завершения СВО и территориях, которые для этого необходимо контролировать.
"Значит, опять Берлин". Кеосаян "расшифровал" ответ Путина об условиях завершения СВО
Комментарии
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Natalija Osminina
И не Берлин.И не Лондон. И не Вашингтон. Каждый уничтожит себя самостоятельно.
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2 час.
Natalija Osminina
Ну, сами подумайте, - Западной цивилизации приходит конец, она состарилась. Один из маркеров старения перед смертью цивилизаций - это возраст и немощность их лидеров, над которыми начинают смеяться низы. Пример- СССР. Сейчас - США. СССР никто не бомбил, он рухнул от духовной смерти. Точно также будет и с США. Судьба уже добирается до иголки Кащеевой.
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1 час.
Андрей nirVAna
ЗАЛУЖЬЕ НЕ ПРЕДЕЛ , А СНАЧАЛА БЫЛ ЛИССАБОН!!!
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22 мин.
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