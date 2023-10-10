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"Значит, опять Берлин". Кеосаян "расшифровал" ответ Путина об условиях завершения СВО

"Значит, опять Берлин". Кеосаян "расшифровал" ответ Путина об условиях завершения СВО

"Значит, опять Берлин". Тигран Кеосаян "расшифровал" ответ Владимира Путина на вопрос об условиях завершения СВО и территориях, которые для этого необходимо контролировать.

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Комментарии
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Natalija Osminina
И не Берлин.И не Лондон. И не Вашингтон. Каждый уничтожит себя самостоятельно.
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2 час.
Natalija Osminina
Ну, сами подумайте, - Западной цивилизации приходит конец, она состарилась.  Один  из маркеров старения перед смертью цивилизаций - это возраст  и немощность их лидеров, над которыми начинают смеяться низы.  Пример- СССР. Сейчас - США. СССР никто не бомбил, он рухнул от духовной смерти. Точно также будет и с США. Судьба уже добирается до иголки Кащеевой.
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1 час.
Андрей nirVAna
ЗАЛУЖЬЕ НЕ ПРЕДЕЛ , А СНАЧАЛА БЫЛ ЛИССАБОН!!!
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22 мин.

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