UEFA может пересмотреть решение о допуске сборных России до 17 лет

В УЕФА считают, что решение о допуске сборных России до 17 лет могут пересмотреть, передает ТАСС. По информации источников, ранее решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций вызвало раскол в управлении организации и привело к увеличению давления на главу союза Александера Чеферина.