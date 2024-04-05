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Царьград

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  • Eduard
    Не надо тупые янки командывать вы нам всем никто ибыли никто,Госсекретарь США ...
  • Eduard
    Обнаглели,делают вид,что мы что-то этим мигрантам должы.Ничего не должны!Госсекретарь США ...
  • Eduard
    Это их дело,сиди в Техасе командуй!Госсекретарь США ...

В Новосибирске полиция и ФСБ провели очередные рейды по мигрантам

В Новосибирске полиция и ФСБ провели очередные рейды по мигрантам

Задержано 18 нарушителей миграционного законодательства, шестерых выдворят из России.В Новосибирске сотрудники полиции и ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

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