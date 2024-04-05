В Новосибирске полиция и ФСБ провели очередные рейды по мигрантам

Задержано 18 нарушителей миграционного законодательства, шестерых выдворят из России.В Новосибирске сотрудники полиции и ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии