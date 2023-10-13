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В Париже госпитализирована «отравленная» экс-редактор Первого канала Овсянникова

В Париже госпитализирована «отравленная» экс-редактор Первого канала Овсянникова

В Париже госпитализирована журналист, бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова, почувствовавшая себя плохо и заявившая, что ее могли отравить во Франции.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Её покусали французские блохи!
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9 час.
Марина
ну и мания величия у дамочки!!!!))))) Да большинство ее даже не сразу вспомнили))). Только то, что она дура-дурой болталась в эфире 1-го канала с дурацкой бумажкой и позволило понять - кто это чучело!))))) И то, только потому, что обычно на таких каналах в кадр не допускают никаких макак)))))
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, &quot;новичок&quot;.
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5 час.

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