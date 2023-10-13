В Париже госпитализирована журналист, бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова, почувствовавшая себя плохо и заявившая, что ее могли отравить во Франции.
В Париже госпитализирована «отравленная» экс-редактор Первого канала Овсянникова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VB
Vasiliy Belokurov
Её покусали французские блохи!
Ответить
9 час.
Марина
ну и мания величия у дамочки!!!!))))) Да большинство ее даже не сразу вспомнили))). Только то, что она дура-дурой болталась в эфире 1-го канала с дурацкой бумажкой и позволило понять - кто это чучело!))))) И то, только потому, что обычно на таких каналах в кадр не допускают никаких макак)))))
Ответить
7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, "новичок".
Ответить
5 час.
Свежие комментарии