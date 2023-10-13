В Париже госпитализирована «отравленная» экс-редактор Первого канала Овсянникова

Марина

ну и мания величия у дамочки!!!!))))) Да большинство ее даже не сразу вспомнили))). Только то, что она дура-дурой болталась в эфире 1-го канала с дурацкой бумажкой и позволило понять - кто это чучело!))))) И то, только потому, что обычно на таких каналах в кадр не допускают никаких макак)))))