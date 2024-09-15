Группа «Север» армии РФ поразила до 150 боевиков ВСУ в Харьковской области

Войсковые подразделения российской группировки «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области уничтожили до 150 украинских боевиков и нанесли поражение вооруженным формированиям Украины, сообщила 15 сентября пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии