Свердловский полицейский спас тонущего рыбака

16 апреля 2025 года утром в Верхотурье, находясь в выходной день, старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский», старший лейтенант полиции Шилков Иван Фёдорович рыбачил на слиянии рек Тура и Актай, расположившись на реке Актай.