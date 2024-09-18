Столичные транспортные полицейские провели рейд на железнодорожной станции «Площадь трех вокзалов»

На железнодорожной станции «Площадь трех вокзалов» Московско-Курского направления Московской железной дороги сотрудники Линейного управления на станции «Москва-Курская», совместно с представителями ОАО «РЖД» провели рейд по профилактике и предупреждению случаев несанкционированного нахождения на железнодорожных путях и правилам перехода через железнодорожные пути.