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В голодающей Африке признались, что относят в мусор российский хлеб

В голодающей Африке признались, что относят в мусор российский хлеб

Во множестве африканских государств в данное время существует проблема с хранением продуктов: в результате чего, хотя десятки миллионов людей страдают от недоедания, там отправляются на помойку тонны еды.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Надо сократить поставки еды на 37%.
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11 час.
СА
Сергей Андросов
Зажрались, у других и хлорка за творог катит!
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4 час.

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