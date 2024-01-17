В голодающей Африке признались, что относят в мусор российский хлеб

Во множестве африканских государств в данное время существует проблема с хранением продуктов: в результате чего, хотя десятки миллионов людей страдают от недоедания, там отправляются на помойку тонны еды.
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