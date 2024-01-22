Под Смоленском в квартире жилого дома обрушился потолок

10 лет администрация Рослальского района не может принять должные меры Гражданка Марченкова обратилась с исковым заявлением в суд, в котором просит возложить на администрацию МО «Рославльский район» и Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области обязанность провести капитальный ремонт кровли крыши жилого дома, а также текущие ремонты принадлежащей ей и ее дочери квартиры.