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NYT: шубы из натурального меха снова стали популярными

NYT: шубы из натурального меха снова стали популярными

Американская мода сделала правый поворот, пишет издание. Это произошло после двух десятилетий борьбы экоактивистов с мехомОбщество устало от нотаций экоактивистов, к такому выводу приходит The New York Times, описывая возрождение тренда на натуральные шубы.

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