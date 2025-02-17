NYT: шубы из натурального меха снова стали популярными

Американская мода сделала правый поворот, пишет издание. Это произошло после двух десятилетий борьбы экоактивистов с мехомОбщество устало от нотаций экоактивистов, к такому выводу приходит The New York Times, описывая возрождение тренда на натуральные шубы.
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