Медвежий угол

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Американский аналитик Дэвид Ву: Русские действуют теперь оружием, которого 1,5 года назад у них совсем не было.

Американский аналитик Дэвид Ву: Русские действуют теперь оружием, которого 1,5 года назад у них совсем не было.

Это тоже новое вооружение, на запасном аэродроме.  Есть дебрях Американских штатов интереснейший человек к мнению которого прислушиваются многие ведущие люди этой заокеанской страны, да и на мировых рынках тоже.

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