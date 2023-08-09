Американский аналитик Дэвид Ву: Русские действуют теперь оружием, которого 1,5 года назад у них совсем не было.

Это тоже новое вооружение, на запасном аэродроме. Есть дебрях Американских штатов интереснейший человек к мнению которого прислушиваются многие ведущие люди этой заокеанской страны, да и на мировых рынках тоже.
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