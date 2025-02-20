В Смоленске поисковики передали останки бойцов ВОВ (фото)

Памятные мероприятия в День поисковика Смоленской области состоялись по проекту «Связь поколений» Участики поискового движения Смоленской области передали потомкам для погребения останки двух бойцов Великой Отечественной войны.
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