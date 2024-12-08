Рецепт, от которого любители фильмов о Гарри Поттере точно останутся в восторге ✨

Торт тети Петуньи Помните такой момент, когда Добби просил Гарри Поттера остаться дома? А торт, который эльф поднял в воздух? Герои так и не попробовали десерт, а мы можем! Для этого нам нужно несколько коржей из безе, начинка из взбитых сливок и цветной крем для украшения.
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