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7дней.ru

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Николаев сделал заявление после дебюта 10-летней дочери на сцене: «Образование необходимо».

Николаев сделал заявление после дебюта 10-летней дочери на сцене: «Образование необходимо».

Музыкант посетил «Новую волну» и вошел в состав жюри конкурса. Игорь Николаев Пресс-служба "Новой волны"Младшей дочери Игоря Николаева  осенью исполнится 11 лет, и, похоже, с будущей профессией Вероника уже определилась.

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