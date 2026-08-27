Николаев сделал заявление после дебюта 10-летней дочери на сцене: «Образование необходимо».

Музыкант посетил «Новую волну» и вошел в состав жюри конкурса. Игорь Николаев Пресс-служба "Новой волны"Младшей дочери Игоря Николаева осенью исполнится 11 лет, и, похоже, с будущей профессией Вероника уже определилась.