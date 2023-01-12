Стало известно о проверках советника Трампа по России Пика на шпионаж и нацизм

Бывший старший директор Совета национальной безопасности США (СНБ) по делам Европы и России Эндрю Пик, который работал на этом посту при администрации экс-лидера государства Дональда Трампа, пребывал под следствием на протяжении нескольких месяцев.
Бывший старший директор Совета национальной безопасности США (СНБ) по делам Европы и России Эндрю Пик, который работал на этом посту при администрации экс-лидера государства Дональда Трампа, пребывал под следствием на протяжении нескольких месяцев.
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