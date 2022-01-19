Страна и люди

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США СДАЮТ УКРАИНУ РОССИИ. РАЗДЕЛИМ ПОРОВНУ ИЛИ ВОЗЬМЁМ БОЛЬШЕ?

ФОТО: MOD RUSSIA / GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Эвакуация русских дипломатов и членов их семей из Украины, которую МИД России и Кремль толком не опровергли, не случайно совпала с военными учениями у восточных границ Незалежной и в Белоруссии.

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