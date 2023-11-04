Атака YouTube на блокировщики привела к неожиданным последствиям: «сотни тысяч» удалений и рекорд по установкам блокировщиков рекламы

https://www.ixbt.com/news/2023/11/04/ataka-youtube-na-blokir. После нескольких месяцев тестирования команда видеоплатформы YouTube начала массово блокировать просмотр роликов для пользователей, задействующих блокировщики рекламы.
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