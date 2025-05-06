Некуда деньги девать: Литва потратит миллиард евро на минирование границы с Россией и Белоруссией

Министерство обороны Литвы объявило на своем официальном сайте о масштабной оборонной инициативе: в течение следующего десятилетия страна направит 1,1 миллиарда евро на усиление восточной границы с Россией и Белоруссией.
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