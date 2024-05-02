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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россия умеет в троллинг: Представителей НАТО пускают на выставку трофейной войнной техники без очереди

Россия умеет в троллинг: Представителей НАТО пускают на выставку трофейной войнной техники без очереди

В Москве накануне открылась выставка трофейной военной техники, привезённый с фронтов СВО. В первую очередь, встретить там можно зарубежные образцы, которые проверку русским бойцов не прошли.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Любовь и нелюбовь дело обоюдное. Хорошо, что ты не президент.
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56 мин.
лина любимцева
Пусть идут и смотрят!!!
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50 мин.
лл
лина любимцева
Пожелайте Западу выбирать себе президентов по вашему принципу. А то они там в последнее время один безумней предыдущего...
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49 мин.

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