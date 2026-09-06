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Культуромания

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В Барнауле пройдет Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех на Алтае»

В Барнауле пройдет Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех на Алтае»

С 16 по 20 сентября 2026 года Барнаул станет площадкой Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех на Алтае», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

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