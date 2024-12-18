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Госдума приняла закон об освобождении врачей от уголовного наказания по статье 238

Госдума приняла закон об освобождении врачей от уголовного наказания по статье 238

Депутаты Государственной думы приняла поправку, исключающую случаи оказания медицинской помощи медиками из-под действия статьи Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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