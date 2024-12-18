Госдума приняла закон об освобождении врачей от уголовного наказания по статье 238

Депутаты Государственной думы приняла поправку, исключающую случаи оказания медицинской помощи медиками из-под действия статьи Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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